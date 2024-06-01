Война, день 829: враг не оставляет намерений уничтожить энергетику Украины

Последствия ракетно-дроновой атаки в ночь на 1 июня

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники (БпЛА) типа «Shahed».

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;

4 баллистических ракеты «Искандер-М»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

10 крылатых ракет «Калибр»;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

К отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

46 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

«Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта», – сообщают в Воздушных силах.

В свою очередь в ДТЭК сообщают, что рф атаковала две теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

В компании сообщили, что сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже шестая массированная атака на ТЭС ДТЭК за 2,5 месяца.

Оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине

А сегодня утром оккупанты ударили по Балаклее Харьковской области. В итоге пострадали 12 человек, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших 4 взрослых, среди которых беременная женщина, и еще 8 – дети в возрасте от 2 до 17 лет. Всех их доставили в больницу, состояние – среднее, у одного ребенка острая реакция на стресс.

О ситуации на фронте на утро 1 июня 2024

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остается под контролем. По состоянию на вечер пятницы 31 мая, произошло 81 боевое столкновение. Силы обороны продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.

Больше всего боевых столкновений произошло накануне на Покровском направлении, где враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии найти слабые места в нашей обороне. Из 27 боевых столкновений 15 успешно отразили наши защитники. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

1130 оккупантов пополнили утреннюю статистику

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов. Потери в технике таковы: