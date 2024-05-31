Потужний вибух в Одесі: по місту завдали ракетного удару (ОНОВЛЕНО)

Сигнал тривоги пролунав у 19:24 і вже через три хвилини мешканці міста почули вибух. Це свідчить про те, що ворог застосував балістичну ракету, ймовірно Іскандер. Це найшвидша та найпотужніша російська зброя.

Але повідомлень про влучення після цього не було. Натомість очевидці опублікували в телеграм каналах фото хмаринки в небі, які зазвичай з’являються після збиття ворожих цілей системами ППО.

Хоча таку ж хмаринку спостериігали і після удару по одеській набережній ракетою з касетною бойовою частиною 29 квітня цього року. Тоді загинуло багато мирних мешканців, згоріла будівля університету.

Наразі, что то було збиття, чи ракета не влучила та впала в море, поки що невідомо.

Оновлено в 20:25

В місцевих пабліках з’явилося фото, яке дозволяє припустити, що це все ж був удар ракети з касетною бойовою частиною. Про це свідчать сліди від шрапнелі на берегових спорудах. На щастя, ворог промазав і вибух стався на водою. Берега дісталися лише окремі частини заряду.

Це свічить, що росія знову намагалися вбити якомога більше мирного населення, відпочиваючого на узбережжі. І людей врятувало лише диво.

“Одеське Життя” продовжуе слідкувати за ситуацією і інформувати своїх читачів про її розвиток.