Війна, день 795: до Вербної неділі не «дотягнули» 1096 окупантів

Про ситуацію на фронті на ранок 28 квітня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Мінус 4 «шахеда»

У Повітряних Силах уточнюють: у ніч проти 28 квітня противник атакував 4 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-131/136» з мису Чауда на території тимчасово окупованого Криму, зенітною керованою ракетою С-300 з Білгородської області та 5 БпЛА невстановлений типу із окупованої Херсонщини.

Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Одного безпілотника невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України Миколаївської області.

На Одещині, за даними Сил оборони півдня України, ця ніч пройшла без обстрілів.

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Втрати ворога на ранок 28 квітня 2024

ЗСУ за добу ліквідували близько 1096 осіб особового складу ворога. У техніці у рашистів втрати, за даними Генштабу, такі: