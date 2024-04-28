Война, день 795: до Вербного воскресенья не «дотянули» 1096 оккупантов

О ситуации на фронте на утро 28 апреля 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Всего враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.

Минус 4 «шахеда»

В Воздушных Силах уточняют: в ночь на 28 апреля противник атаковал 4 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда на территории временно оккупированного Крыма, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5-ю БпЛА неустановленного типа из оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре «шахеда» уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины Николаевской области.

В Одесской области, по данным Сил обороны юга Украины, эта ночь прошла без обстрелов.

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Потери врага на утро 28 апреля 2024

ВСУ за сутки ликвидировали около 1096 человек личного состава врага. В технике у рашистов потери, по данным Генштаба, следующие: