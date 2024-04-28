Война, день 795: до Вербного воскресенья не «дотянули» 1096 оккупантов

Сегодня воскресенье, 28 апреля 2024 года – Вербное воскресенье у православных христиан и семьсот девяносто пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Несмотря на колоссальные потери, враг продолжает террор мирного населения Украины, обстреливая населенные пункты в прифронтовой зоне и не оставляет намерений вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра,
О ситуации на фронте на утро 28 апреля 2024
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Всего враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.
Минус 4 «шахеда»
В Воздушных Силах уточняют: в ночь на 28 апреля противник атаковал 4 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда на территории временно оккупированного Крыма, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5-ю БпЛА неустановленного типа из оккупированной Херсонщины.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре «шахеда» уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины Николаевской области.
В Одесской области, по данным Сил обороны юга Украины, эта ночь прошла без обстрелов.
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Потери врага на утро 28 апреля 2024
ВСУ за сутки ликвидировали около 1096 человек личного состава врага. В технике у рашистов потери, по данным Генштаба, следующие:
- 11 танков;
- 20 бронемашин;
- 43 артиллерийских системы;
- 1 РСЗО и 1 ПВО;
- 22 БпЛА;
- 46 транспортных средств;
- 3 единицы спецтехники.