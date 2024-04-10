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Війна, день 777-й: ворог “вітає” Одесу з Днем визволення

Війна, день 777-й: ворог “вітає” Одесу з Днем визволення

Розпочалася сімсот сімдесят сьома доба російської агресії проти України. Вночі та вранці 10 квітня рашисти обстріляли критичну та транспортно-логістичну інфраструктуру Одеської області, є постраждалі.

10 квітня знищено 14 “шахедів” і 2 ракети

Уночі 10 квітня ворог атакував південь України 17-ма ударними “шахедами”, двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та однією балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одеської області. Наші сили ППО знищили 2 “шахеди”.

На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували й балістику.

У день визволення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Загалом збито 14 “шахедів” у Миколаївській та Одеській областях.

У Миколаївській області “шахедом” пошкоджено обладнання на одній із підстанцій “Укренерго” – і вводяться аварійні відключення світла.

Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Про ситуацію на фронті на ранок 10 квітня

Минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення, ворог завдав 11 ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобам протиповітряної оборони окупантів.

Втрати окупантів на ранок 10 квітня

Ще 830 окупантів ліквідовано за добу.

Втрати техніки, за даними Генштабу, такі:

  • 22 танки;
  • 47 бронемашин;
  • 18 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 37 БПЛА;
  • 2 крилатих ракет;
  • 67 транспортних засобів;
  • 8 одиниць спецтехніки.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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