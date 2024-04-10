Війна, день 777-й: ворог “вітає” Одесу з Днем визволення

Розпочалася сімсот сімдесят сьома доба російської агресії проти України. Вночі та вранці 10 квітня рашисти обстріляли критичну та транспортно-логістичну інфраструктуру Одеської області, є постраждалі.
10 квітня знищено 14 “шахедів” і 2 ракети
Уночі 10 квітня ворог атакував південь України 17-ма ударними “шахедами”, двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та однією балістичною ракетою “Іскандер-М”.
Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одеської області. Наші сили ППО знищили 2 “шахеди”.
На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували й балістику.
У день визволення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.
Загалом збито 14 “шахедів” у Миколаївській та Одеській областях.
У Миколаївській області “шахедом” пошкоджено обладнання на одній із підстанцій “Укренерго” – і вводяться аварійні відключення світла.
Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.
Про ситуацію на фронті на ранок 10 квітня
Минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення, ворог завдав 11 ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобам протиповітряної оборони окупантів.
Втрати окупантів на ранок 10 квітня
Ще 830 окупантів ліквідовано за добу.
Втрати техніки, за даними Генштабу, такі:
- 22 танки;
- 47 бронемашин;
- 18 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 37 БПЛА;
- 2 крилатих ракет;
- 67 транспортних засобів;
- 8 одиниць спецтехніки.