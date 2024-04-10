Новости Одессы и Одесской области

Война, день 777-й: враг «поздравляет» Одессу с Днем освобождения от фашистов

Война, день 777-й: враг «поздравляет» Одессу с Днем освобождения от фашистов

Начались семьсот семьдесят седьмые сутки российской агрессии против Украины. Ночью и утром 10 апреля рашисты обстреляли критическую и транспортно-логистическую инфраструктуру Одесской области, есть пострадавшие.

10 апреля уничтожено 14 «шахедов» и 2 ракеты

Ночью 10 апреля враг атаковал юг Украины 17-ю ударными «шахедами» двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и одной баллистической ракетой «Искандер-М».

Сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова была энергетическая инфраструктура Одесской области. Наши силы ПВО уничтожили 2 «шахеда».

На рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Всего сбито 14 «шахедов» в Николаевской и Одесской областях.

В Николаевской области «шахедом» повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго» — ивводятся аварийные отключения света.

Кроме того, около 20.00 9 апреля, уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

О ситуации на фронте на утро 10 апреля

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения, враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Потери оккупантов на утро 10 апреля

Еще 830 оккупантов ликвидировано за сутки.

Потери техники, по данным Генштаба, следующие:

  • 22 танка;
  • 47 бронемашин;
  • 18 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 37 БПЛА;
  • 2 крылатых ракет;
  • 67 транспортных средств;
  • 8 единиц спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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