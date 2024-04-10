Война, день 777-й: враг «поздравляет» Одессу с Днем освобождения от фашистов

Начались семьсот семьдесят седьмые сутки российской агрессии против Украины. Ночью и утром 10 апреля рашисты обстреляли критическую и транспортно-логистическую инфраструктуру Одесской области, есть пострадавшие.
10 апреля уничтожено 14 «шахедов» и 2 ракеты
Ночью 10 апреля враг атаковал юг Украины 17-ю ударными «шахедами» двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и одной баллистической ракетой «Искандер-М».
Сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова была энергетическая инфраструктура Одесской области. Наши силы ПВО уничтожили 2 «шахеда».
На рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.
В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.
Всего сбито 14 «шахедов» в Николаевской и Одесской областях.
В Николаевской области «шахедом» повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго» — ивводятся аварийные отключения света.
Кроме того, около 20.00 9 апреля, уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.
О ситуации на фронте на утро 10 апреля
За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения, враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.
Потери оккупантов на утро 10 апреля
Еще 830 оккупантов ликвидировано за сутки.
Потери техники, по данным Генштаба, следующие:
- 22 танка;
- 47 бронемашин;
- 18 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 37 БПЛА;
- 2 крылатых ракет;
- 67 транспортных средств;
- 8 единиц спецтехники.