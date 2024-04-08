Війна, день 775-й: нічний повітряний бій і чергові звірства росіян

Вночі над Україною збито 17 “шахедів”

Уночі, 8 квітня, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 “шахеди” та ракету Х-59.

Унаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу “Shahed” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістичний транспортний об’єкт.

У Житомирській області “шахеди” атакували об’єкт інфраструктури – існує загроза забруднення повітря. Людям рекомендують залишатися приміщеннях. Школярів перевели на дистанційне навчання, для дітей-дошкільного віку працюють чергові групи.

Росіяни знову розстріляли українських військовополонених

7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під записом зазначено, що подія сталася поблизу Кринок Херсонської області.

На записі видно, що окупант стріляє з автомата в беззбройних нерухомих українських військових.

Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням російських збройних сил.

Під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про ситуацію на фронті на ранок 8 квітня

Минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, ворог завдав 7 ракетних і 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Втрати окупантів на ранок 8 квітня

Українські військові за добу ліквідували: