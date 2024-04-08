Війна, день 775-й: нічний повітряний бій і чергові звірства росіян

Війна росії проти України триває сімсот сімдесят п’яту добу. Україну вночі атакували 24 дрони, з них збили 17. Окупанти вкотре розстріляли українських полонених, розпочато розслідування.
Вночі над Україною збито 17 “шахедів”
Уночі, 8 квітня, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 “шахеди” та ракету Х-59.
Унаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу “Shahed” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістичний транспортний об’єкт.
У Житомирській області “шахеди” атакували об’єкт інфраструктури – існує загроза забруднення повітря. Людям рекомендують залишатися приміщеннях. Школярів перевели на дистанційне навчання, для дітей-дошкільного віку працюють чергові групи.
Росіяни знову розстріляли українських військовополонених
7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під записом зазначено, що подія сталася поблизу Кринок Херсонської області.
На записі видно, що окупант стріляє з автомата в беззбройних нерухомих українських військових.
Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням російських збройних сил.
Під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Про ситуацію на фронті на ранок 8 квітня
Минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, ворог завдав 7 ракетних і 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.
Втрати окупантів на ранок 8 квітня
Українські військові за добу ліквідували:
- близько 890 окупантів,
- 13 танків,
- 24 бойові броньовані машини,
- 13 артилерійських систем,
- 3 РСЗВ,
- 40 БПЛА,
- 42 одиниці авто- і спецтехніки.