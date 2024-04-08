Война, день 775-й: ночной воздушный бой и очередные зверства россиян

Ночью над Украиной сбито 17 «шахедов»

Ночью, 8 апреля, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 «шахеда» и ракетой Х-59.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа «Shahed» в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистический транспортный объект.

В Житомирской области «шахеды» атаковали объект инфраструктуры — существует угроза загрязнения воздуха.

Людям рекомендуют оставаться помещениях. Школьников перевели на дистанционное обучение, для детей-дошкольного возраста работают дежурные группы.

Россияне снова расстреляли украинских военнопленных

7 апреля 2024 года в одном из телеграм-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Херсонской области.

На записи видно, что оккупант стреляет из автомата в безоружных неподвижных украинских военных.

В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

О ситуации на фронте на утро 8 апреля

За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений, враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Потери оккупантов на утро 8 апреля

Украинские военные за сутки ликвидировали: