Війна, день 774: збиті «шахеди», газові атаки та 800+ «чорних пакетів»

Всі «шахеди», які атакували Україну, успішно збиті

За даними Повітряних сил, у ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованої авіаційною ракетою Х-31 з тимчасово окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/ 136» з мису Чауда у тому ж Криму.

Внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників Shahed у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

На Дніпропетровщині збито 11 рашистських «шахедів». По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Кам’янському, через падіння уламків пошкоджено декілька будівель та машини.

В одному з населених пунктів Петриківської громади уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин та лінію електропередач.

Окупанти також ударили дронами по Харкову – пошкоджено приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, який зазнав осколкових поранень. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

Також цієї ночі окупанти вдарили «шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Варто зазначити, що цієї ночі захисникам українського неба вдалося збити всі без винятку ворожі БпЛА, які атакували наші області.

Західні ЗМІ про Україну: сльозогінний газ та допомога від Естонії

Як пише британське видання The Telegraph, росія систематично проводить проти ЗСУ незаконні хімічні атаки.

Посилаючись на українських військових, журналісти повідомляють, що російські БпЛА регулярно скидають сльозогінний газ та інші хімічні речовини. Так, один із військових зазначив, що в районі Лимана на позиції ЗСУ скидали щодня по 1-2 газові гранати.

Джерело видання також розповіло, що так рашисти намагаються успішно атакувати українських військових, які перебувають у укріпленнях під землею.

Водночас, за інформацією Forbes, Естонія знайшла ще один мільйон снарядів для України.

За словами міністра оборони Естонії Анно Певкура, він намагається отримати кошти від тих же країн, які заплатили 1,3 млрд доларів за боєприпаси за чеською ініціативою, ще 2,2 млрд. доларів, щоб заплатити за боєприпаси від постачальників, знайдених Естонією.

Снаряди включають 155 мм снаряди за стандартами НАТО, а також 152 мм снаряди і снаряди в РСЗВ «Град».

У сукупності чеська, естонська та британська ініціативи щодо пошуку снарядів могли б забезпечити Україні до кінця року 2-2,5 млн боєприпасів.

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Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження ворога та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по двох районах зосередження ворога, одному пункту управління БпЛА, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника.

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів, 17 танків, 54 бронемашини, 54 артсистеми, 61 БпЛА, а також 89 одиниць авто та спецтехніки.