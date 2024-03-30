Війна, день 766: більше цілей для атак рашистів та зруйнована українська ТЕС

Підсумки нічної атаки 30 березня

За даними Повітряних сил, цієї ночі, 30 березня 2024 року, ворог ударив по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками (БпЛА), запущеними з мису Чауда (Крим).

Загалом зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 9 з яких було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

росія розширила цілі для атак по критичній інфраструктурі України

Згідно з звітом Інституту вивчення війни, росія розширила набір цілей для атак по критично важливій інфраструктурі України, посиливши удари по ГЕС.

«Нова схема росії щодо ураження українських дамб та гідроелектростанцій є значним переломом та ескалацією кампанії ударів росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українським дамбам та гідроелектростанціям»,

– зазначається у повідомленні.

Окупанти повністю зруйнували Зміївську ТЕС

Як повідомляється на сайті «Центренерго», Зміївська ТЕС у Харківській області повністю зруйнована ударом окупантів:

«Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного – до значного. Наразі на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей точніше оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів щодо часу ремонтів – немає»

Міністр енергетики Герман Галущенко після того, як побував на Зміївській ТЕС та побачив масштаби руйнувань після влучень ворожих ракет, пообіцяв «допомагати максимально».

Про ситуацію на фронті на ранок 30 березня

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 72 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районам зосередження ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районам зосередження особового складу, двом засобам ППО та артилерійському засобу окупантів. артилерійському засобу окупантів

Втрати окупантів на ранок 30 березня

Минулої доби армія орків зменшилася на понад 700 одиниць, повідомляє Генштаб.

Втрати ворога у техніці, за даними Генштабу, такі:

29 танків;

20 бронемашин;

15 артилерійських систем;

1 ППО;

45 БПЛА;

24 крилатих ракети;

25 транспортних засобів;

7 одиниць спецтехніки.

Фото РБК-Україна, інфографіка Генштабу ЗСУ