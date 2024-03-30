Нічна атака дронів: 30 березня в Одесі пролунали вибухи, місцями пропало світло

Сирени повітряної тривоги зазвучали о 2:03 ночі. Моніторингові канали повідомили, що атака на місто буде з моря, де помічено кілька груп російських “Шахедів”. На місто дрони заходили з боку Білгород-Дністровського.

Близько пів на третю ночі розпочалася робота ППО. Одесити почули звуки стрілянини зенітних кулеметів та гармат. Невдовзі почулися вибухи. Імовірно – у повітрі вибухали збиті безпілотники. Після одного з них у деяких районах міста пропало світло, а незабаром і вода, оскільки насоси, що подають її до будинків, живляться від електрики.

Можна припустити, що ворожою ціллю знову була енергетична інфраструктура. Доречі, ще до відбою в деякі дома, де світло зникло, воно почало повертатися.

Інформації про попадання дронів, постраждалих та руйнування станом на 3:16 ночі не надходило. У цей час дали відбій тривоги.