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Нічна атака дронів: 30 березня в Одесі пролунали вибухи, місцями пропало світло

Нічна атака дронів: 30 березня в Одесі пролунали вибухи, місцями пропало світло

30 березня 2024 року, глибокої ночі, росія завдала по Одесі удару за допомогою ударних безпілотників. У місті було чутно стрілянину, пролунало кілька сильних вибухів, після одного з яких у деяких районах міста зникли світло та вода.

Сирени повітряної тривоги зазвучали о 2:03 ночі. Моніторингові канали повідомили, що атака на місто буде з моря, де помічено кілька груп російських “Шахедів”. На місто дрони заходили з боку Білгород-Дністровського.

Близько пів на третю ночі розпочалася робота ППО. Одесити почули звуки стрілянини зенітних кулеметів та гармат. Невдовзі почулися вибухи. Імовірно – у повітрі вибухали збиті безпілотники. Після одного з них у деяких районах міста пропало світло, а незабаром і вода, оскільки насоси, що подають її до будинків, живляться від електрики.

Можна припустити, що ворожою ціллю знову була енергетична інфраструктура. Доречі, ще до відбою в деякі дома, де світло зникло, воно почало повертатися.

Інформації про попадання дронів, постраждалих та руйнування станом на 3:16 ночі не надходило. У цей час дали відбій тривоги.

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