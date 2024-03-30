Война, день 766: больше целей для атак рашистов и разрушенная украинская ТЭС

Итоги ночной атаки 30 марта

По данным Воздушных сил, этой ночью, 30 марта 2024 года, враг ударил по Донетчине 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками (БпЛА), запущенными с мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БпЛА «Shahed-136/131», 9 из которых были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

россия расширила цели для атак по критической инфраструктуре Украины

Согласно отчету Института изучения войны, россия расширила набор целей для атак по критически важной инфраструктуре Украины, усилив удары по ГЭС.

«Новая схема россии по поражению украинских дамб и гидроэлектростанций является значительным переломом и эскалацией кампании ударов россии по Украине. Российские войска ранее не наносили длительных ракетных ударов по украинским дамбам и гидроэлектростанциям»,

– отмечается в сообщении.

Оккупанты полностью разрушили Змиевскую ТЭС

Как сообщается на на сайте «Центрэнерго», Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена ударом оккупантов:

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов – нет»

Министр энергетики Герман Галущенко после того, как побывал на Змиевской ТЭС и увидел масштабы разрушений после попаданий вражеских ракет, пообещал «помогать максимально».

О ситуации на фронте на утро 30 марта

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В целом враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам ПВО и артиллерийскому средству оккупантов. артиллерийскому средству оккупантов.

Потери оккупантов на утро 30 марта

За прошедшие сутки армия орков уменьшилась на более че 700 единиц, сообщает Генштаб.

Потери врага в технике, по данным Генштаба, таковы:

29 танков;

20 бронемашин;

15 артиллерийских систем;

1 ПВО;

45 БПЛА;

24 крылатых ракеты;

25 транспортных средств;

7 единиц спецтехники.

Фото РБК-Украина, инфографика Генштаба ВСУ