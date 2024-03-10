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Війна, день 746: мінус 35 «шахедів» та плюс 900 «чорних пакетів»

Війна, день 746: мінус 35 «шахедів» та плюс 900 «чорних пакетів»

Сьогодні неділя, 10 березня 2024 року – 746 день з початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну. Як минула ще одна доба на фронті та в тилу і які втрати зазнав ворог?

Про ситуацію на фронті на ранок 10 березня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 73 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки в районі зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засоби протиповітряної оборони окупантів.

Підсумки нічної атаки «шахедів»

Цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну ударними дронами-камікадзе.

За інформацією Повітряних сил, сили протиповітряної оборони знищили 35 із 39 ворожих безпілотників.

Збиті шахеди

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На росії знову спекотно

Водночас у тилу ворога знову неспокійно: у Білгородській області вила сирена, а у Ханти-Мансійському окрузі гасять потужну пожежу на газопроводі.

Причини займання газопроводу біля селища Лихма наразі невідомі. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події.

А у Курську невідомий безпілотник атакував нафтобазу:

Втрати ворога на ранок 10 березня 2024 року

Генштаб ЗСУ інформує: минулої доби українські воїни знищили:

  • 900 окупантів;
  • 19 танків;
  • 27 бронемашин;
  • 38 артсистем;
  • 3 реактивні системи залпового вогню;
  • 2 засоби протиповітряної оборони;
  • 41 безпілотник;
  • 75 одиниць авто та спецтехніки противника.

Більше подробиць – в інфографіці:

Втрати ворога на ранок 10 арта 2024

Фото ілюстративне, nv.ua

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