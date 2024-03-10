Війна, день 746: мінус 35 «шахедів» та плюс 900 «чорних пакетів»

Сьогодні неділя, 10 березня 2024 року – 746 день з початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну. Як минула ще одна доба на фронті та в тилу і які втрати зазнав ворог?
Про ситуацію на фронті на ранок 10 березня 2024 року
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 73 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки в районі зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засоби протиповітряної оборони окупантів.
Підсумки нічної атаки «шахедів»
Цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну ударними дронами-камікадзе.
За інформацією Повітряних сил, сили протиповітряної оборони знищили 35 із 39 ворожих безпілотників.
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На росії знову спекотно
Водночас у тилу ворога знову неспокійно: у Білгородській області вила сирена, а у Ханти-Мансійському окрузі гасять потужну пожежу на газопроводі.
Причини займання газопроводу біля селища Лихма наразі невідомі. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події.
А у Курську невідомий безпілотник атакував нафтобазу:
Втрати ворога на ранок 10 березня 2024 року
Генштаб ЗСУ інформує: минулої доби українські воїни знищили:
- 900 окупантів;
- 19 танків;
- 27 бронемашин;
- 38 артсистем;
- 3 реактивні системи залпового вогню;
- 2 засоби протиповітряної оборони;
- 41 безпілотник;
- 75 одиниць авто та спецтехніки противника.
Більше подробиць – в інфографіці:
Фото ілюстративне, nv.ua