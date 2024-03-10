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Война, день 746: минус 35 «шахедов» и плюс 900 «черных пакетов»

Война, день 746: минус 35 «шахедов» и плюс 900 «черных пакетов»

Сегодня воскресенье, 10 марта 2024 года – 746-й день с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину. Как прошли еще одни сутки на фронте и в тылу и какие потери понес враг?

О ситуации на фронте на утро 10 марта 2024

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.

Итоги ночной атаки «шахедов»

Этой ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе.

По информации Воздушных сил, силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 вражеских беспилотников.

Сбитые шахеды

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На россии снова жарко

В то же время в тыл врага снова неспокойно: в Белгородской области выла сирена, а в Ханты-Мансийском округе тушат мощный пожар на газопроводе.

Причины возгорания газопровода у поселка Лыхма пока неизвестны. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

А в Курсе неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу:

Потери врага на утро 10 марта 2024

Генштаб ВСУ информирует: за минувшие сутки украинские воины уничтожили:

  • 900 оккупантов;
  • 19 танков;
  • 27 бронемашин;
  • 38 артсистем,;
  • 3 реактивные системы залпового огня;
  • 2 средства противовоздушной обороны;
  • 41 беспилотник;
  • 75 единиц авто и спецтехники противника.

Больше подробностей – в инфографике:

Потери врага на утро 10 арта 2024

Фото иллюстративное, nv.ua

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