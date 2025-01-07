Война, день 1049: на Курщине ВСУ взяли в плен более 800 российских военных

Итоги пяти месяцев Курской операции

Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа 2024 года и имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание «буферной зоны». О том, что произошло на этом направлении, рассказали в Генштабе ВСУ.

Операция заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также, россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в рф почти 12 тысяч своих солдат.

За 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч — убитыми.

Также украинские воины уничтожили:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы спецехники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Что произошло на фронте за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений.

На Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

Оборона Курахово: что известно на утро 7 января

Город Курахово фактически потерян. Об этом пишет главред «Цензора» Юрий Бутусов.

«Город Курахово фактически утрачен. Наши воины героически обороняют промзону на окраине Курахово, ТЭЦ и очень узкий клин, по которому под постоянным огнём врага осуществляется вся логистика для нескольких бригад.

Оборона в таких условиях для нас невыгодна: тактическое преимущество на стороне врага. Мы теряем людей в боях с противником, который имеет общее превосходство в силах. Все командиры на местах говорят: «Не стирайте войска в ноль, дайте возможность, пока ещё есть боеспособность, отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, сократить наши потери и увеличить потери врага»», — пишет Бутусов.

По его словам, «решение об отходе на выгодные рубежи сейчас было бы полностью оправдано обстановкой».

В Генштабе сегодня заявили, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Потери врага превысили 800 тысяч оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1970 человек.

Также украинские воины уничтожили: