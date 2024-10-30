Війна, день 980: Китай закликають натиснути на КНДР, щоб вона повернула війська з рф

Україна вночі збила 33 безпілотники

У ніч на 30 жовтня 2024 року ворог завдав удару ракетою невстановленого типу по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БпЛА, повідомляють Повітряні сили. 33 безпілотники вдалося збити, ще 25 «локаційно втрачено».

У Києві уламки збитого безпілотника вночі знову впали на багатоповерхівку в Солом’янському районі, була пожежа, яку вже загасили.

Постраждали дев’ять осіб.

Унаслідок російських обстрілів минулої доби в Херсонській області загинуло троє людей, ще 15 дістали поранення, повідомив уранці 30 жовтня голова ОДА Олександр Прокудін.

За його даними, обстрілу зазнали Херсон і ще 13 населених пунктів області.

«Російські військові поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, освітній заклад і магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено три багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі», – інформує чиновник.

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Міста рф атакували українські безпілотники

Російські ППО вночі 30 жовтня повідомляє про збиття 23 українських безпілотників, стверджує міністерство оборони рф.

За їхніми даними, сім БпЛА було знищено над територією Ростовської області, п’ять – над територією Смоленської, по три – в Орловській і Брянській областях, один – у Бєлгородській області.

Про будь-які наслідки не повідомляють.

Військові КНДР перекинуті до кордону України

Представник Міністерства оборони США Пет Райдер підтвердив, що країна-агресор уже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових у Курську область.

Райдер під час брифінгу нагадав, що, за даними американської розвідки, КНДР направила близько 10 тисяч військових для тренувань на сході росії.

Він зазначив, що протягом наступних кількох тижнів південнокорейські війська збільшать російські сили, які воюють проти України.

«Частина цих солдатів уже була перекинута ближче до України через російську Курську область біля українського кордону. Приблизно пара тисяч. Також менша їхня кількість уже присутня в Курському регіоні», – сказав він.

Райдер додав, що США продовжують консультуватися з українськими партнерами щодо участі військ КНДР.

Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що США прагнуть скористатися впливом Китаю на Північну Корею, щоб та повернула війська, відправлені для участі у війні проти України.

За словами анонімного американського чиновника, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, щоб вона повернула свої війська.

Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, щоб інші країни також звернулися до Пекіна «щодо нашого занепокоєння щодо відправки КНДР військ до росії та наслідків цього», додало джерело.

Раніше в розвідці Південної Кореї повідомляли, що КНДР вирішила відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів, включно з підрозділом спеціального призначення.

Ситуація на фронті на ранок 30 жовтня

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Крім того, окупанти активно атакують на Сіверському та Покровському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Втрати ворога: мінус ще 1560 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони нанесли одинадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.

Втрати ворожої техніки: