Війна, день 1048: ЗСУ відновили наступ у Курській області

Бої в Курській області: що відомо на ранок 6 січня

Сили оборони України відновили наступальні операції в Курській області 5 січня. Вони мають тактичні успіхи, хоча також зафіксовано просування росіян. Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни ( ISW ).

Російські джерела повідомляють, що ЗСУ провели кілька механізованих атак чисельністю приблизно в роту у напрямку Бердин-Новосотницький (на північний схід від Суджі). Усі атаки були проведені в три хвилі з використанням бронетехніки чисельністю приблизно в батальйон.

Крім того, українські військові активізували наступальні операції в районі Леонідового і провели посилену механізовану атаку чисельністю у взвод біля Пушкарного (на схід від Суджі).

Локаційні дані вказують на те, що сили ЗСУ просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Російські джерела повідомляють, що станом на 5 січня сили ЗСУ займали Черкаське Порічне, Мартинівку і Михайлівку, також ЗСУ увійшли в населений пункт Новосотницький (трохи на схід від Бердіна), і просунулися в полях на захід від Ямського Степу (безпосередньо на північний захід від Бердіна). ) і на захід від Нової Сорочини (на північ від Суджі та на північний захід від Бердина).

Крім того, сили ЗСУ проводили наступальні операції в районі Нікопольського та Олександрівки і на північ від Руських Конопель (на схід від Суджі) в напрямку Пушкарного.

Джерела в РФ стверджують, що нові наступальні операції ЗСУ можуть бути відволікаючим маневром і важко говорити про те, чи будуть ці наступальні операції частиною основних зусиль.

Водночас повідомляється, що було зафіксовано просування ворога на південний схід від Суджі.

Німецьке видання Der Spiegel, аналізуючи першу інформацію, що з’явилася про початок нового наступу українських сил у Курській області, пише, що «це стало несподіванкою», і росіян застали зненацька.

Таким чином, зазначають журналісти, Київ, можливо, хоче зайняти вигіднішу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни.

Ситуація на інших ділянках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. З них – 47 ворожих атак було відбито в Курській області.

50 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлізаветівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

За попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 300 окупантів, 130 із них – безповоротно. Знищено один танк, чотири БМП, шість одиниць автомобільної техніки окупантів, одну артилерійську систему та 10 БпЛА. Також пошкоджено дві артсистеми, автомобіль і ворожий танк.

Підрозділи російської армії продовжують наступати на східному фронті й тиснуть на Покровськ і Торецьк, мають успіхи на лінії боїв біля окупованого Курахового, ідеться в повідомленні ресурсу DeepState уранці 6 грудня. Орієнтовне просування ворога – від сотні метрів до майже 2 км.

Втрати ворога на ранок 6 січня 2025 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали двадцять шість ударів по районах зосередження особового складу противника, вразили чотири пункти управління БпЛА, три засоби ППО та п’ять артилерійських засобів окупанта.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1550 окупантів.

Також українські воїни знешкодили: