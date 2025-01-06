Бои в Курской области: что известно на утро 6 января

Силы обороны Украины возобновили наступательные операции в Курской области 5 января. Они имеют тактические успехи, хотя также зафиксированы продвижения россиян. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны ( ISW ).

Российские источники сообщают, что ВСУ провели несколько механизированных атак численностью примерно в роту по направлению Бердин-Новосотницкий (северо-восточнее Суджи). Все атаки были произведены в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Кроме того, украинские военные активизировали наступательные операции в районе Леонидового и провели усиленную механизированную атаку численностью во взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Локационные данные указывают на то, что силы ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населённого пункта.

Российские источники сообщают, что по состоянию на 5 января силы ВСУ занимали Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку, также ВСУ вошли в населенный пункт Новосотницкий (чуть восточнее Бердина), и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи (непосредственно северо-западнее Бердина). ) и к западу от Новой Сорочины (к северу от Суджи и к северному западнее Бердина).

Кроме того, силы ВСУ проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки и к северу от Русской Конопли (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного.

Источники в РФ утверждают, что новые наступательные операции ВСУ могут быть отвлекающим маневром и трудно говорить о том, будут ли эти наступательные операции частью основных усилий.

В то же время сообщается, что было зафиксировано продвижение врага юго-восточнее Суджи.

Немецкое издание Der Spiegel, анализируя первую появившуюся информацию о начале нового наступления украинских сил в Курской области, пишет, что «это стало неожиданностью» и россияне были застигнуты врасплох.

Таким образом, отмечают журналисты, Киев, возможно, хочет занять более выгодную позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.

Ситуация на других участках фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Из них — 47 вражеских атак было отражено в Курской области.

50 раз враг пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново.

По предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 300 оккупантов, 130 из них — безвозвратно. Уничтожен один танк, четыре БМП, шесть единиц автомобильной техники оккупантов, одна артиллерийская система и 10 БпЛА. Также повреждены две артсистемы, автомобиль и вражеский танк.

Подразделения российской армии продолжают наступать на восточном фронте и давят на Покровск и Торецк, имеют успехи на линии боев у оккупированного Курахово, говорится в сообщении ресурса DeepState утром 6 декабря. Ориентировочное продвижение врага — от сотни метров до почти 2 км.

Потери врага на утро 6 января 2025

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли двадцать шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поразили четыре пункта управления БпЛА, три средства ПВО и пять артиллерийских средств оккупанта.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1550 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: