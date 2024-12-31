Війна, день 1042: Сили оборони влаштували окупантам «спекотну» ніч

Вночі Сили оборони України завдавали ударів по численних військових об’єктах у росії та в окупованому Криму. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Зокрема, атаковано об’єкти в Криму, Курській, Смоленській та інших областях:

– склади боєприпасів

– підземні бункери

– портова інфраструктура

– склади палива

– нафтопереробні заводи

Удари завдавалися ракетами, морськими і повітряними дронами в різних містах і областях. Тим часом у росії призупинено роботу аеропортів у Казані та Північній Осетії.

За повідомленням української розвідки, безекіпажний катер Magura V5 з ракетним озброєнням цієї ночі знищив один російський гелікоптер Мі-8 в районі мису Тарханкут у Криму.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.



Наслідки ранкової атаки по Україні 31 грудня

Російська армія вранці вівторка, 31 грудня, вкотре масштабно атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилися міста Київ і Шостка.

За даними Сумської ОДА, зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Станом на 8:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак наслідки атаки росіян уточнюються.

Унаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежі та руйнувань немає. Інформації про постраждалих не надходило.

Ситуація на найбільш «гарячих» напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 40 ворожих штурмів у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Нова Праця, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

Українським військовим вдалося відновити втрачені позиції в районах Часового Яру, Торецька та Покровська. Однак російські окупанти також мають просування поблизу цих ділянок. Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

Геолокаційні дані, опубліковані 30 грудня, свідчать, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії спрямовують свої дії на українські сили в центральній частині Часовій Яру. Це може свідчити про нещодавнє просування українських сил у центр міста.

Водночас Z-блогери заявили, що російські війська просунулися в Десятому мікрорайоні на півночі Часового Яру і захопили залізничну станцію на північному заході міста 30 грудня. Однак аналітики ISW не підтвердили цих тверджень.

Втрати росіян на ранок 31 грудня: мінус ще 1610 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, складу боєприпасів і по шести інших важливих об’єктах противника.

Також українські воїни знешкодили: