Война, день 1042: Силы обороны устроили оккупантам «жаркую» ночь

Ночью Силы обороны Украины наносили удары по многочисленным военным объектам в россии и в оккупированном Крыму. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В частности, атакованы объекты в Крыму, Курской, Смоленской и других областях:

— склады боеприпасов

— подземные бункеры

— портовая инфраструктура

— склады топлива

— нефтеперерабатывающие заводы

Удары наносились ракетами, морскими и воздушными дронами в разных городах и областях. Тем временем в россии приостановлена работа аэропортов в Казани и Северной Осетии.

По сообщению украинской разведки, безэкипажный катер Magura V5 с ракетным вооружением этой ночью уничтожил один российский вертолет Ми-8 в районе мыса Тарханкут в Крыму.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Последствия утренней атаки по Украине 31 декабря

Российская армия утром вторника, 31 декабря, в очередной раз масштабно атаковала Украину. На этот раз под ударом оказался города Киев и Шостка.

По данным Сумской ОГА, утром враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. По состоянию на 8:30 информация о пострадавших не поступала. Однако последствия атаки россиян уточняются.

В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало.

Ситуация на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Самые интенсивные бои шли на Покровском направлении, где наши защитники остановили 40 вражеских штурма в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.

Украинским военным удалось восстановить утраченные позиции в районах Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако российские оккупанты также имеют продвижение вблизи данных участков. Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Геолокационные данные, опубликованные 30 декабря, свидетельствуют, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии направляют свои действия на украинские силы в центральной части Часового Яра. Это может свидетельствовать о недавнем продвижении украинских сил в центр города.

В то же время Z-блоггеры заявили, что российские войска продвинулись в Десятом микрорайоне на севере Часового Яра и захватили железнодорожную станцию на северо-западе города 30 декабря. Однако аналитики ISW не подтвердили эти утверждения.

Потери россиян на утро 31 декабря: минус еще 1610 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, склада боеприпасов и по шести другим важным объектам противника.

Также украинские воины обезвредили: