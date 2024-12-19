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Війна, день 1030: Росія вдарили ракетами по житлових будинках, Україна атакувала російський НПЗ

Війна, день 1030: Росія вдарили ракетами по житлових будинках, Україна атакувала російський НПЗ

У четвер, 19 грудня 2024 року, розпочалася тисяча тридцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно протидіють ворогу в тилу.

Наслідки повітряної атаки 19 грудня

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У ніч на 19 грудня 2024 року противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 85-ма ударними БпЛА.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 45 ударних безпілотників у 10 областях Укранини, повідомили в Повітряних силах. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено. Попадань БпЛА не зафіксовано.

Унаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв і постраждалих.

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Дрони атакували російський НПЗ

У ніч на 19 грудня Ростовська область терористичної країни зазнала атаки безпілотників. Близько 40 вибухів лунали в різних районах області, включно з Таганрогом, Новошахтинськом і Батайськом.

Унаслідок атаки на території Новошахтинського нафтопереробного заводу було пошкоджено установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти, спалахнула пожежа.

Новошахтинський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод на півдні Росії і єдиний у Ростовській області. Він може переробити до 7,5 млн т нафти на рік. Це вже другий серйозний удар по заводу за останні півроку, перший стався 6 червня цього року.

За даними російського Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, у Таганрозі та Батайську цілями атаки були військові аеродроми.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 250 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового і Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопільського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара і Сторожового.

Аналітики DeepState пишуть, що на Донеччині ворог окупував Трудове, а також просунувся в Успенівці та Кураховому.

Втрати ворога: мінус ще 1530 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника та по трьох інших важливих об’єктах ворога.

втрати ворога

Також українські воїни знешкодили:

  • 5 танків,
  • 27 бойових броньованих машин,
  • 14 артилерійських систем,
  • 1 засіб ППО,
  • 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 68 автомобілів,
  • 4 одиниці спецтехніки.

 

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