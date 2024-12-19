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Война, день 1030: Россия ударили ракетами по жилым домам, Украина атаковала российский НПЗ

Война, день 1030: Россия ударили ракетами по жилым домам, Украина атаковала российский НПЗ

В четверг, 19 декабря 2024 года, начались тысяча тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно противодействуют врагу в тылу.

Последствия воздушной атаки 19 декабря

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В ночь на 19 декабря 2024 года противник нанес удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 85-ю ударными БпЛА.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 45 ударных беспилотников в 10 областях Укранины, сообщили в Воздушных силах. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны. Попаданий БпЛА не зафиксировано.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщине и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших.

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Дроны атаковали российский НПЗ

В ночь на 19 декабря Ростовская область террористической страны подверглась атаке беспилотников. Около 40 взрывов раздавались в разных районах области, включая Таганрог, Новошахтинск и Батайск.

В результате атаки на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода была повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти, вспыхнул пожар.

Новошахтинский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России и единственный в Ростовской области. Он может переработать до 7,5 млн т нефти в год. Это уже второй серьезный удар по заводу за последние полгода, первый произошел 6 июня этого года.

По данным российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в Таганроге и Батайске целями атаки были военные аэродромы.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

По данным генщтаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасильевка, Чумацкое и Новооленевка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий неподалеку Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Аналитики DeepState пишут, что в Донецкой области враг оккупировал Трудовое, а также продвинулся в Успеновке и Курахово.

Потери врага: минус еще 1530 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и по трем другим важным объектам врага.

потери врага

Также украинские воины обезвредили:

  • 5 танков,
  • 27 боевых бронированных машин,
  • 14 артиллерийских систем,
  • 1 средство ПВО,
  • 51 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 68 автомобилей,
  • 4единицы спецтехники..
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Редакция ПРОФИЛЬ
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