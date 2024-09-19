Війна, день 939: насувається кривава битва за Покровськ – ЗМІ

Вночі захисники українського неба збили ракету і 42 дрони

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 19 вересня окупанти вдарили:

трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині,

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69,

42 ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито:

усі 42 «шахеди»,

авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Понад 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує порівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБами по власній території.

ЗМІ анонсували «криваву битву» за Покровськ

Як пише The Guardian, захоплення всієї Донецької області – політична стратегія російського диктатора путіна.

Зазначається, що в останній місяць росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, який розпочався із захоплення Авдіївки. Ймовірно, його мета – розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

Журналісти також пояснили важливість міста для ЗСУ. Насамперед це логістичний центр для української армії, оскільки саме тут перетинаються автомобільні та залізничні маршрути. Цими лініями ЗСУ перекидають війська, а також постачають боєприпаси і продовольство в інші частини Донецької області. Наприклад, саме через Покровськ ЗСУ мають вихід у Торецьк і Курахове.

Якщо російські війська все ж таки займуть Покровськ, то їм відкриється дорога на Дніпро. З Покровська вони зможуть загрожувати ще кільком містам Донецької області: наприклад, Костянтинівці та Дружківці. Уже зараз російські війська обстрілюють шосе, що з’єднує Покровськ і Костянтинівку.

«Насувається кривава битва. Російські війська знаходяться всього в шести милях (9,6 км – ред.). Постійно чути шум від вхідних і вихідних снарядів. Минулого тижня російські військові літаки зруйнували мости в місті та навколо нього, підготувавши ґрунт для майбутньої атаки», – пише The Guardian.

Як пише видання, битва за Покровськ, найімовірніше, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року. Однак якщо росіяни

Еще минус 1130 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и один другой важный объект.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили: