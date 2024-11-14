Війна, день 995: у Севастополі ліквідовано військового, який неодноразово обстрілював Одесу

Вранці 13 листопада на вулиці Тараса Шевченка в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому загинув Валерій Транковський – керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту рф.

Підрив автомобіля Транковського – успішна спецоперація Служби безпеки України.

Як повідомили джерела у спецслужбі, внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Транковський – військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об’єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів і звичаїв ведення війни.

Втрата начальника штабу є серйозним ударом для ворога, оскільки ця посада є ключовою для функціонування всієї структури, заявив представник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук:

«Це старший офіцерський склад і враховуючи посаду, яку ця людина обіймала, це фактично ті особи, на яких тримається організаційне ядро будь-якої структури. Начштабу – це людина, яка керує всіма процесами. Командувач ухвалює доленосні рішення, загальну стратегію і тактику, але вся штабна робота лежить на начальнику штабу. Це людина, яка, можна сказати, є незамінною».

Росіяни прорвалися в Куп’янськ

Удень 13 листопада російські окупанти зробили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Частина російських солдатів була переодягнена у форму ЗСУ.

Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Український інформаційний ресурс DeepState уточнив, що вчора по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого до Куп’янська до траси на Сватове. Перша складалася з двох бронетранспортерів, БМП і танка. Точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло.

Один бронетранспортер був підбитий у лісі. Іншому вдалося безперешкодно доїхати в район Сватівської вулиці, а коли він виїхав на вулицю Некрасова, то був вражений. З нього висадилося півтора десятка бійців, які розбіглися по домівках. Танк вдалося підбити на цій же вулиці на північ. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр і суміжників вдалося знищити частину десанту.

Загалом на фронті за минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення.

Втрати ворога: мінус ще 1690 окупантів

П’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, один – по пункту управління та два – по артилерійських системах противника нанесли минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж авіацією уражено ще один важливий об’єкт противника.

Втрати ворожої техніки за добу: