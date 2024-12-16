Війна, день 1026: Росія кидає північнокорейських солдатів на штурми

Вночі ворог атакував 49-ма дронами

Уночі 16 грудня 2024 року противник атакував Україну 49-ма ударними БПЛА, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА. Ще 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ. Три БпЛА – у повітрі.

Ситуація на фронті на ранок 16 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень.

Українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Глибокому на північ від Харкова.

За даними експертів, російські війська нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід до шахти «Центральна» і до ринку в центрі Торецька.

Крім того, російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі.

Протягом доби противник у прагненні поліпшити тактичне становище атакував наші укріплення в районі Сторожевого, Даченського та південних околиць Зеленівки: успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Унаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання, повідомили оперативно-стратегічному угрупованню військ «Хортиця».

Водночас противник проводив активні штурмові дії в районі Нового Комара, у міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та міській забудові південної частини Курахового.

Бойові зіткнення тривають, поки що без змін тактичного положення противника, йдеться в повідомленні військових.

У Курській області в російських штурмах беруть участь військові КНДР. Серед них багато загиблих. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Загиблих військових КНДР на Курщині більше, ніж на опублікованих нашими військовими знімках із дрона. Вони зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за останні два дні штурмів йдуть на сотні», – зазначив Коваленко.

На його переконання, росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли завданням корейців є пробігти під ударами українських сил і зайняти ті чи інші ділянки.

Втрати ворога: мінус ще 1070 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, окрім того, уражено один інший важливий об’єкт загарбників.

Також українські воїни знешкодили: