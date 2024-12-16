Война, день 1026: Россия бросает северокорейских солдат на штурмы

Ночью враг атаковал 49-ю дронами

Ночью 16 декабря 2024 года противник атаковал Украину 49-ю ударными БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 27 ударных БпЛА. Еще 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ. Три БпЛА — в воздухе.

Ситуация на фронте на утро 16 декабря

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений.

Украинские войска восстановили утраченные позиции под Волчанском. Оккупанты продвинулись вблизи Торецка, Покровска, Курахово, Роботино и на Курщине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские силы продвинулись на севере Харьковской области вблизи Волчанска. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Глубоком к северу от Харькова.

По данным экспертов, российские войска недавно продвинулись в центре Торецка. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад к шахте «Центральная» и к рынку в центре Торецка.

Кроме того, российские войска продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжения наступательных операций в этом районе.

В течение суток противник в стремлении улучшить тактическое положение атаковал наши укрепления в районе Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки: успеха не имел, понес потери, отошел. Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание, сообщили оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».

В то же время противник проводил активные штурмовые действия в районе Нового Комара, в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и городской застройке южной части Курахово.

Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника, говорится в сообщении военных.

В Курской области в российских штурмах принимают участие военные КНДР. Среди них много погибших. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Погибших военных КНДР на Курщине больше, чем на опубликованных нашими военными снимках с дрона. Они сейчас валяются в перемешке с россиянами. Потери российских войск за последние два дня штурмов идут на сотни», — отметил Коваленко.

По его убеждению, россияне делают ставку на количество и пытаются с помощью корейцев проводить штурмовые действия, когда задачей корейцев является пробежать под ударами украинских сил и занять те или иные участки.

Потери врага: минус еще 1070 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражен один другой важный объект захватчиков.

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