Війна, день 1022: ворог ударив по центру Запоріжжя, в Україні випробовують нову ракету

Удар балістикою Запоріжжю – багато загиблих

Російська армія вдень вівторка, 10 грудня, завдала удару по місту Запоріжжя. Там зруйновано приватну лікарню.

Станом на ранок 11 грудня відомо, що внаслідок удару по приватній клініці загинуло 6 осіб, 22 людини травмовано, з них 1 дитина. На жаль, один постраждалий помер у лікарні. З-під завалів підрозділи ДСНС врятували 4 людини.

Під завалами можуть перебувати ще 5 осіб. На місці удару продовжують працювати всі служби.

Уночі в восії прогриміли вибухи і спалахнули пожежі

У ніч на 11 грудня в кількох містах країни-агресора рф лунали вибухи. У Брянській області дрони атакували нафтобазу, а в Таганрозі – промислове підприємство.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що за ніч над територією регіону було знищено 10 дронів літакового типу.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод «Транснефти». На каналі пишуть, що, ймовірно, горів наливний пункт нафтопроводу «Дружба» в селищі Свень поруч із Брянськом.

У Ростовській області по місту Таганрог було завдано ракетного удару.

«Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці», – написав Сюсар.

За його словами ніхто з людей не постраждав.

«Обсяг отриманих ушкоджень уточнюється», – підкреслив Слюсар.

Водночас російське видання Astra з посиланням на місцевих жителів повідомило, що ракета вдарила по ПАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва».

В Україні проводять випробування нової ракети «Рута»

Про це Володимир Зеленський розповів на врученні Національної премії ім. Бориса Патона. Бориса Патона, під час якої відзначали внесок науки в обороноздатність країни. Президент зазначив, що випробування проходять успішно.

«Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Тривають успішні випробування нової ракети «Рута». Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів», – розповів Зеленський.

Відомо, що в червні на виставці Eurosatory 2024 на українському стенді демонструвалася ракета Ruta («Рута») від компанії Destinus.

Destinus – приватна європейська аерокосмічна компанія, що спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.

Відмітна перевага ракети Рута полягає в поєднанні низької вартості, розміру корисного навантаження і швидкості, що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій.

Ситуація на фронті

За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Діліївки. Одне бойове зіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ і Шевченко.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

Втрати ворога на ранок 11 грудня: мінус ще 1400 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників.

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