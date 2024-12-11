Война, день 1022: враг ударил по центру Запорожья, в Украине испытывают новую ракету

Удар баллистикой Запорожью — много погибших

Российская армия днем вторника, 10 декабря, нанесла удар по городу Запорожье. Там разрушена частная больница.

По состоянию на утро 11 декабря известно, что в результате удара по частной клинике погибли 6 человек, 22 человека травмированы, из них 1 ребенок. К сожалению, один пострадавший скончался в больнице. Из-под завалов подразделения ГСЧС спасли 4 человека.

Под завалами могут находиться еще 5 человек. На месте удара продолжают работать все службы.

Ночью в России прогремели взрывы и вспыхнули пожары

В ночь на 11 декабря в нескольких городах страны-агрессора рф звучали взрывы. В Брянской области дроны атаковали нефтебазу, а в Таганроге — промышленное предприятие.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что за ночь над территорией региона были уничтожены 10 дронов самолетного типа.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод «Транснефти». На канале пишут, что вероятно горел наливной пункт нефтепровода «Дружба» в поселке Свень рядом с Брянском.

В Ростовской области по городу Таганрог был нанесен ракетный удар.

«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — написал Сюсар.

По его словам никто из людей не пострадал.

«Объем полученных повреждений уточняется», — подчеркнул Слюсарь.

В то же время российское издание Astra со ссылкой на местных жителей сообщило, что ракета ударила по ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева».

В Украине проводят испытания новой ракеты «Рута»

Об этом Владимир Зеленский рассказал на вручении Национальной премии им. Бориса Патона, во время которой отмечали вклад науки в обороноспособность страны. Президент отметил, что испытания проходят успешно.

«Ракета «Паляница» вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон «Пекло». На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты «Рута». Дальнобойный «Нептун» вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов», — рассказал Зеленский

Известно, что в июне на выставке Eurosatory 2024 на украинском стенде демонстрировалась ракета Ruta («Рута») от компании Destinus.

Destinus — частная европейская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях.

Отличительное преимущество ракеты Рута заключается в сочетании низкой стоимости, размера полезной нагрузки и скорости, что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий.

Ситуация на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

Потери врага на утро 11 декабря: минус еще 1400 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

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