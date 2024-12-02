Війна, день 1013: у Тернополі дрон влучив у багатоповерхівку

Наслідки повітряної атаки на Україну 2 грудня

У ніч на 2 грудня російські війська вдарили безпілотниками по Тернополю. Унаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На місці є тяжкопоранені, відомо про одного загиблого.

Від влучання дрона в будинку спалахнули квартири на 5 поверсі, а також частково – на третьому на четвертому, повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Мешканців квартир, які постраждали від вогню, евакуюють: для них готують місце для тимчасового перебування.

Чергова тривожна ніч була і для Києва. Вночі російські війська знову запустили на столицю України близько двох десятків ударних дронів. Повітряна тривога в столиці тривала 4 з половиною години, повідомляє київська міська військова адміністрація. У столиці обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Загалом, за даними Повітряних сил, у ніч на 2 грудня ворог атакував 110-ма ударними безпілотниками.

Станом на 8.30 вдалося збити 52 ворожі БПЛА. Ще 50 безпілотників локально втрачено, 6 – повернулися до росії та Білорусі.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

Російські загарбники мають підтверджений успіх поблизу низки населених пунктів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, російські окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів – біля Нового Комара (Донецька область), Берестового (Харківська область), Погребків (Курська область) і в Кураховому (Донецька область).

Втрати ворога: мінус ще 1790 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

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