Война, день 1013: в Тернополе дрон попал в многоэтажку

Последствия воздушной атаки на Украину 2 декабря

В ночь на 2 декабря российские войска ударили беспилотниками по Тернополю. В результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом. На месте есть тяжелораненые, известно об одном погибшем.

От попадания дрона в доме вспыхнули квартиры на 5 этаже, а также частично — на третьем на четвертом, сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода.

Жителей квартир, которые пострадали от огня, эвакуируют: для них готовят место для временного пребывания.

Очередная тревожная ночь была и для Киева. Ночью российские войска снова запустили на столицу Украины около двух десятков ударных дронов. Воздушная тревога в столице продолжалась 4 с половиной часа, сообщает киевская городская военная администрация. В столице обошлось без разрушений и пострадавших.

Всего, по данным Воздушных сил, в ночь на 2 декабря враг атаковал 110-ю ударными беспилотниками.

По состоянию на 8.30 удалось сбить 52 вражеских БПЛА. Еще 50 беспилотников локально потеряно, 6 — вернулись в россию и Беларусь.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

Российские захватчики имеют подтвержденный успех вблизи ряда населенных пунктов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, российские оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов — возле Нового Комара (Донецкая область), Берестового (Харьковская область), Погребков (Курская область) и в Курахово (Донецкая область).

Потери врага: минус еще 1790 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

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