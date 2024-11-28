Війна, день 1009: росія атакувала енергооб’єкти по всій Україні

Вранці четверга 28 листопада армія рф здійснила масовану комбіновану атаку по різних регіонах України. За даними Повітряних сил, вночі росія запустила по українських регіонах ударні дрони, а під ранок – ракети, зокрема «Калібри».

Основна мета ударів – енергооб’єкти. Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб’єкти відбуваються по всій Україні. Щойно буде врегульовано безпекову ситуацію, уточнюватимуть наслідки ударів», – зазначив він.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії в низці регіонів України, зокрема Києві, Одесі, Чернігові та Кропивницькому.

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Вибухи пролунали в Одесі, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Харкові, Сумах, Хмельницькому та Івано-Франківській області.

Наразі відомо, що внаслідок прильотів у Волинській області без світла залишилися 215 тис. домогосподарств. А у Львівській області – понад півмільйона домогосподарств.

Видання The Economist оцінило втрати України у війні

Втрати української армії за час повномасштабної війни можуть становити від 60 до 100 тисяч загиблими. Крім того, ще близько 400 тисяч військових могли отримати поранення.

Це оцінка видання The Economist, яка базується на звітах розвідувальних агентств, посадовців міністерства оборони, дослідників та розвідданих із відкритих джерел.

«Цифри показують, що понад 0,5% довоєнного чоловічого населення України боєздатного віку (18-49 років) було вбито. Дані про втрати України не є вичерпними, і не всі віки солдатів відомі. Фактична частка чоловіків, які загинули на війні, вища. Частка тих, хто поранений і не може продовжувати воювати, ще більша: якщо припустити, що від шести до восьми українських солдатів отримують важкі поранення на кожного вбитого в бою, то майже один із двадцяти чоловіків боєздатного віку загинув або поранений настільки, що не може продовжувати воювати», – ідеться в публікації.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмів поблизу Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Далекого, Єлизаветівки, Антонівки та Гановки.

Триває операція в Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.

Втрати ворога: мінус ще 1220 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

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