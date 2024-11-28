Война, день 1009: россия атаковала энергообъекты по всей Украине

Утром четверга 28 ноября армия рф осуществил массированную комбинированную атаку по разным регионам Украины. По данным Воздушных сил, ночью россия запустила по украинским регионам ударные дроны, а под утро — ракеты, в том числе «Калибры».

Основная цель ударов — энергообъекты. Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Как только будет разрешена ситуация с безопасностью, будут уточнять последствия ударов», ‒ отметил он.

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в ряде регионов Украины, в частности Киеве, Одессе, Чернигове и Кропивницком.

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Взрывы прозвучали в Одессе, Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Хмельницком и Ивано-Франковской области.

На данный момент известно, что в результате прилетов в Волынской области без света остались 215 тыс. домохозяйств. А во Львовской области — более полумиллиона домохозяйств.

Издание The Economist оценило потери Украины в войне

Потери украинской армии за время полномасштабной войны могут составлять от 60 до 100 тысяч погибшими. Кроме того, еще около 400 тысяч военных могли получить ранения.

Это оценка издания The Economist, которая базируется на отчетах разведывательных агентств, должностных лиц министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников.

«Цифры показывают, что более 0,5% довоенного мужского населения Украины боеспособного возраста (18-49 лет) были убиты. Данные о потерях Украины не являются исчерпывающими, и не все возрасты солдат известны. Фактическая доля мужчин, погибших на войне, выше. Доля тех, кто ранен и не может продолжать сражаться, еще больше: если предположить, что от шести до восьми украинских солдат получают тяжелые ранения на каждого убитого в бою, то почти один из двадцати мужчин боеспособного возраста погиб или ранен настолько, что не может продолжать сражаться», – говорится в публикации.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурма вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки.

Продолжается операция в Курской области, где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков.

Потери врага: минус еще 1220 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили: