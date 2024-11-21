Війна, день 1002: Україна вдарила ракетами Storm Shadow по командному пункту в рф

Зранку росія обстріляла Дніпро

За даними Повітряних сил, 21 листопада російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів:

1 міжконтитентальна балістична ракета,

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,

7 крилатих ракет Х-101.

У результаті протиповітряного бою знищено шість ракет Х-101.

У місті є прильоти, горить промислове підприємство.

Також пошкоджено будівлю центру реабілітації інвалідів, повідомив мер міста Борис Філатов. За його словами, внаслідок обстрілу зруйновано котельню, вибито вікна.

Щодо людей інформація уточнюється, додав мер.

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Удар ракетами Storm Shadow по Курській області

Вранці 20 листопада бомбардувальники Повітряних сил України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Мар’їно, Курської області, метою яких міг бути командний пункт. Про це пише Forbes.

«Що саме українці хотіли досягти за допомогою 2900-фунтових крилатих ракет – незрозуміло. Але 10 Storm Shadow – це дуже багато», – йдеться в матеріалі.

Масштаб атаки, на думку журналістів, вказує на надзвичайно важливу ціль – імовірно, укріплену. Тим паче, що Storm Shadow розроблявся для знищення укріплених споруд, таких як підземні бункери.

За словами одного російського блогера, метою в середу був командний пункт, звідки офіцери керували 50 000 контингентом російських і північнокорейських військ.

Автори матеріалу підкреслили, що до цього масованого удару було залучено рекордні п’ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по парі високоточних ракет. Перед цим літаки модернізували, щоб вони могли здійснювати запуск Storm Shadow і SCALP-EG французького виробництва.

«Запустити крилату ракету по ворогу з відстані 190 миль безпечніше, ніж скинути тупу бомбу просто над головою. Але це не означає, що ракетний удар насправді безпечний», – йдеться у статті.

Цього ж дня в Defense Express повідомили, що ЗСУ могли вразити командний пункт із генералами КНДР.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Український паблік Deep State підтверджує просування російських військ у Курахове.

Судячи з карти, боями охоплена східна половина міста, при цьому росіяни вже захопили її значну частину.

Сили оборони продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.

Втрати загарбників: мінус ще 1510 окупантів

Дванадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

Крім того, українські воїни знешкодили: