Відключення світла в Одесі сьогодні: як будуть вимикати електрику 23 листопада (графік)

Сьогодні, в п’ятницю, 23 листопада 2024 року, в Одесі та Одеському регіоні, як і по всій Україні, будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Необхідність у цьому виникла після удару росії по енергооб’єктах країни 17 листопада.
В НЕК «Укренерго» визначили такий час і обсяг обмежень:
- 6:00 – 7:00 – одна черга відключень;
- 7:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Стаття по темі: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють
При цьому в компанії звертають увагу: протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.
Одеський же оператор енергомереж компанія ДТЕК «Одеські електромережі» опублікував графіки, за якими будуть відключати світло в Одесі та Одеській області 23 листопада:
- 1 група: з 15:00 до 19:00;
- 2 група: з 8:00 до 11:00;
- 3 група: з 18:00 до 22:00;
- 4 група: з 10:00 до 14:00;
- 5 група: з 13:00 до 16:00 і з 21:00 до 23:00;
- 6 група: світло вимикати не будуть.
Графіки від ДТЕК. Нагадаємо, що з 21 листопада, після трьох діб блекауту, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень.