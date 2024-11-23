Відключення світла в Одесі сьогодні: як будуть вимикати електрику 23 листопада (графік)

В НЕК «Укренерго» визначили такий час і обсяг обмежень:

6:00 – 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 22:00 – одна черга відключень.

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При цьому в компанії звертають увагу: протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

Одеський же оператор енергомереж компанія ДТЕК «Одеські електромережі» опублікував графіки, за якими будуть відключати світло в Одесі та Одеській області 23 листопада:

1 група: з 15:00 до 19:00;

2 група: з 8:00 до 11:00;

3 група: з 18:00 до 22:00;

4 група: з 10:00 до 14:00;

5 група: з 13:00 до 16:00 і з 21:00 до 23:00;

6 група: світло вимикати не будуть.

Графіки від ДТЕК. Нагадаємо, що з 21 листопада, після трьох діб блекауту, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень.