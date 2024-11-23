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Отключения света в Одессе сегодня: как будут выключать электричество 23 ноября (график)

Отключения света в Одессе сегодня: как будут выключать электричество 23 ноября (график)

Сегодня, в пятницу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесском регионе, как и по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Необходимость в этом возниклапосле удара россии по энергообъектам страны 17 ноября.

В НЭК «Укрэнерго» определили такие время и объем ограничений:

  • 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
  • 7:00 – 18:00 – две очереди отключений;
  • 18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

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При этом в компании обращают внимание: в течение суток объем применения ограничений может быть изменен.

Одесский же оператор энергосетей компания ДТЭК «Одесские электросети» опубликовала графики , по которым будут отключать свет в Одессе и Одесской области 23 ноября:

  • 1 группа: с 15:00 до 19:00;
  • 2 группа: с 8:00 до 11:00;
  • 3 группа: с 18:00 до 22:00;
  • 4 группа: с 10:00 до 14:00;
  • 5 группа: с 13:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 6 группа: свет отключать не будут.

відключення світла 23 листопада в Одесі

Графики от ДТЭК

Напомним, что с 21 ноября, после трех суток блєкаута, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию «Укрэнерго» энергетики внесли изменения в дневной график.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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