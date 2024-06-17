Відключення світла в Одесі може тривати довше: прогноз «Укренерго»

Крім того, у період з 11:00 до 22:00 години обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інший час.

Причина обмежень – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

У ДПЕК «Одеські електромережі» нагадують: графіки можна подивитися в чат-ботах компанії Viber та Telegram та на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».

Ситуація в енергосистемі: стане важчою?

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, у наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж раніше, і з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби. Так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.

«Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими… Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання», – сказав Кудрицький.

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