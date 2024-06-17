Отключения света в Одессе могут длиться дольше: прогноз «Укрэнерго»

Кроме того, в период с 11:00 до 22:00 часов ограничения будут действовать для большего числа потребителей, чем в другое время.

Причина ограничений – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

В ДТЭК «Одесские электросети» напоминают: графики можно посмотреть в чат-ботах компании Viber и Telegram и на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Ситуация в энергосистеме: станет тяжелее?

По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее, чем ранее, и с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток. Так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля.

«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными… Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление», – сказал Владимир Кудрицкий.

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