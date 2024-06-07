Де зарядити телефон, якщо немає світла: шукаємо адресу найближчого пункту “незламності”

Що таке пункт незламності?

Пунктами незламності називають місця, які допоможуть підзарядити електронні прилади, надати зв’язок або інтернет під час тривалого відключення світла. Цього разу ми зібрали для вас інформацію про електронні карти та сервіси, які допоможуть швидко знайти найближчий пункт незламності в умовах блекаутів.

Зазвичай у пунктах незламності, попри відключення електроенергії, передбачається наявність: води (їжі), освітлення, мобільний зв’язок, інтернет, живлення для мобільних пристроїв, аптечка, забезпечення мам та дітей.

Але не в усіх пунктах незламності є всі ці речі: їх комплектування та функціонування залежать від наявного ресурсу в органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, чи підприємства. Але наявність генератора, чи інших приладів для генерації, чи зберігання електроенергії – це мінімальна умова. Тобто, зарядити телефон можна в кожному пункту незламності.

Контроль за функціонування пунктів незламності також покладається на керівників організацій. Це затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1401.

Карта пунктів незламності від мерії Одеси

На офіційному сайті одеської мерії є власна карта з пунктами незламности (обігріву). Щоправда, майже всі вони розташовані на території комунальних підприємств — школах, ЖКС або в укритті. Наприклад, якщо відкрити карту та обрати пункт незламності на дільницях «жеків» або в укритті, то можна побачити інформацію про наявність генератора, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, їх час роботи та інше. Аби детально переглянути карту переходьте за посиланням: ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ.

Якщо вас не пускають до пункту незламності в адміністративних будівлях (типу ліцею або школи), радимо дзвонити в «Єдиний центр звертань громадян» за номером — 15-35 або (048) 705-55-55.

Всеукраїнська онлайн-карта «Пункт незламності»

Аби скористатися всеукраїнською картою пунктів незламності переходьте за посиланням — nezlamnist.gov.ua. Коли карта завантажиться, збільшіть масштаб свого регіону, натисніть на найближчу до вашої локації жовту позначку і ви побачите адресу пункту незламності і його характеристики:

місткість;

наявність генератора;

наявність зарядок для телефонів;

наявність води;

наявність інтернету

наявність мобільного зв’язку;

наявність аптечки;

доступність для людей з інвалідністю.

Шукаємо пункт незламності у Вайбері, чи Телеграмі

Також адреси пунктів незламності доступні в чат-ботах в Telegram та Viber.

Для цього:

у пошуку месенджера введіть — @nezlamnistbot, відкрийте чат; натисніть «Старт» ; Коли з’явиться меню «Пошук пунктів» поділіться своєю геолокацією (адресою або місцем знаходження), тоді бот автоматично підбере найближчий до вас пункт.

Карта пунктів незламності у «Дії»

Не так давно карта пунктів незламності з’явилась у застосунку «Дія». В ній також можна перевірити наявність послуг (генератор, зарядка, вода, зв’язок) та прокласти маршрут до найближчого пункту.

Але для цього спочатку потрібно авторизуватися у застосунку. Потім у меню «Послуги» відкрити «Пункти незламності», натиснути «Далі» та обрати один з варіантів:

показати найближчі пункти незламності

завантажити мапу, яка буде працювати офлайн (без інтернету).

Обов’язково надайте доступ до своєї геолокації. Тоді «Дія» покаже пункти незламності (і укриття) в радіусі 1,5 кілометра, також їх можна знайти за допомогою масштабування, натискаючи «+» або «-» на екрані.

Застосунок «Пункти Незламності Офлайн»

Застосунок є картою пунктів незламності офлайн, тому після завантаження він не потребує доступу до інтернету.

Щоб ним скористатися:

Введіть у пошуку Google Play або App Store назву Пункти Незламності Офлайн. Завантажте застосунок і відкрийте;

Оберіть регіон та місто в якому ви перебуваєте, надавши доступ до геолокації. На екрані одразу з’явиться список пунктів незламності;

Натисніть на потрібну локацію та ознайомитися з інформацією: повна адреса, графік роботи, наявність генератора, інтернет та інше. Також локацію можна відкрити на онлайн-карті в «Гугл».

Де ще знайти пунктами незламності?

Юрта незламності в Одесі

Минулого року в деяких містах України відкрили юрти-підтримки в знак українсько-казахської дружби. Взимку в них можна було зігрітися, підзарядити телефон чи інші гаджети, випити чаю. В Одесі юрта незламності знаходитися на центральній алеї парку ім. Шевченка.

Пункти незламності у відділку поліції

В Одесі та області на випадок негоди (взимку) та тривалої відсутності електроенергії, пункти незламності облаштували у територіальних підрозділах поліції. Туди кожен може звернутися за потребою.

Куточок незламності у магазинах та на пошті

Найбільші торгові магазини, банки та поштово-логістичні компанії також мають генератори та можуть підзарядити електронні прилади й надати доступ до інтернету. Наприклад, у магазинах «Розетка», «Сільпо» та на «Новій пошті».