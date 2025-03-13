Отключения света

Південний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17:00-18:00:

  • З 1-ї по 19-у лінія 6-а Ст. Люстдорфської дор.,
  • Ак. Корольова, 1-48/1, 92-94,
  • Ак. Філатова, 49-57,
  • Г. Крут, 35-47,
  • Інглезі, 1-5,
  • Іцхака Рабіна, 5/гар,
  • Костанді, 174-227а,
  • Левітана, 43-147,
  • Люстдорфська дор., 55/6,
  • Ак.Вернадського, 16-123,
  • Чикаленко Є., 64,
  • просп. Н. Сотні, 3-11.

Центральний РЕМ

Роботи до 16:00-19:00:

  • Дерибасівська, 12, 14,
  • І. Франка, 25-40в/корп.2,
  • пров. І. Франка, 12-19,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Мальовнича, 2, 4,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Пішеніна, 21-26,
  • Штурвальна, 3-13а,
  • дор. Фонтанська, 16/2-16/4.

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