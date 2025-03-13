Південний РЕМ
Роботи до 17:00-18:00:
- З 1-ї по 19-у лінія 6-а Ст. Люстдорфської дор.,
- Ак. Корольова, 1-48/1, 92-94,
- Ак. Філатова, 49-57,
- Г. Крут, 35-47,
- Інглезі, 1-5,
- Іцхака Рабіна, 5/гар,
- Костанді, 174-227а,
- Левітана, 43-147,
- Люстдорфська дор., 55/6,
- Ак.Вернадського, 16-123,
- Чикаленко Є., 64,
- просп. Н. Сотні, 3-11.
Центральний РЕМ
Роботи до 16:00-19:00:
- Дерибасівська, 12, 14,
- І. Франка, 25-40в/корп.2,
- пров. І. Франка, 12-19,
- Кондрашина, 25-43а,
- Мальовнича, 2, 4,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Пішеніна, 21-26,
- Штурвальна, 3-13а,
- дор. Фонтанська, 16/2-16/4.
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