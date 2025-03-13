Отключения света

Южный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 17:00-18:00:

  • С 1-й по 19-ю линия 6-я ст. Люстдорфской дор.,
  • Ак. Королева, 1-48/1, 92-94,
  • Ак. Филатова, 49-57,
  • Г. Крут, 35-47,
  • Инглези, 1-5,
  • Ицхака Рабина, 5/гар,
  • Костанди, 174-227а,
  • Левитана, 43-147,
  • Люстдорфская дор., 55/6,
  • Ак.Вернадского, 16-123,
  • Чикаленко Е., 64,
  • просп. Н. Сотни, 3-11.

Центральный РЭС

Работы до 16:00-19:00:

  • Дерибасовская, 12, 14,
  • И. Франко, 25-40в/корп.2,
  • пер. И. Франко, 12-19,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Живописная, 2, 4,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Пишенина, 21-26,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дор. Фонтанская, 16/2-16/4.

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