Южный РЭС
Работы до 17:00-18:00:
- С 1-й по 19-ю линия 6-я ст. Люстдорфской дор.,
- Ак. Королева, 1-48/1, 92-94,
- Ак. Филатова, 49-57,
- Г. Крут, 35-47,
- Инглези, 1-5,
- Ицхака Рабина, 5/гар,
- Костанди, 174-227а,
- Левитана, 43-147,
- Люстдорфская дор., 55/6,
- Ак.Вернадского, 16-123,
- Чикаленко Е., 64,
- просп. Н. Сотни, 3-11.
Центральный РЭС
Работы до 16:00-19:00:
- Дерибасовская, 12, 14,
- И. Франко, 25-40в/корп.2,
- пер. И. Франко, 12-19,
- Кондрашина, 25-43а,
- Живописная, 2, 4,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Пишенина, 21-26,
- Штурвальная, 3-13а,
- дор. Фонтанская, 16/2-16/4.
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