Відключення світла в Одесі: чи стане їх менше 30 червня?

Крім цього, компанії нагадують, що в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

А в компанії ДТЕК нагадують, що дізнатися графіки відключень на свою адресу одесити можуть:

Як повідомлялося, сьогодні, в суботу, 29 червня, незважаючи на вихідний день, графіки стабілізаційних відключень діють протягом доби – з 00:00 до 24:00.

Нагадаємо, головна причина відключень світла цього літа – наслідки вже восьми з початку поточного року ракетних ударів росіян по українських електростанціях, які через серйозні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. При цьому, як заявив напередодні голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, Україна зараз не експортує електроенергію до країн ЄС, але забезпечує транзитні перетікання з одних європейських держав до інших.