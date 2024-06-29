Відключення світла в Одесі: чи стане їх менше 30 червня?

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, в неділю, 30 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, як і раніше, вживатимуться заходи обмеження споживання електрики, причому обмеження діятимуть протягом доби.
Крім цього, компанії нагадують, що в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.
А в компанії ДТЕК нагадують, що дізнатися графіки відключень на свою адресу одесити можуть:
- в чат-боті у Viber;
- Telegram;
- на сайті ДТЕК.
Як повідомлялося, сьогодні, в суботу, 29 червня, незважаючи на вихідний день, графіки стабілізаційних відключень діють протягом доби – з 00:00 до 24:00.
Нагадаємо, головна причина відключень світла цього літа – наслідки вже восьми з початку поточного року ракетних ударів росіян по українських електростанціях, які через серйозні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. При цьому, як заявив напередодні голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, Україна зараз не експортує електроенергію до країн ЄС, але забезпечує транзитні перетікання з одних європейських держав до інших.