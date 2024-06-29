Отключения света в Одессе: станет ли их меньше 30 июня?

Отключения света в Одессе: станет ли их меньше 30 июня?

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 30 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, по-прежнему будут применяться меры ограничения потребления электричества, причем ограничения будут действовать в течение суток.

Помимо этого, в компании напоминают, что в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

А в компании ДТЭК напоминают, что узнать графики отключений по своему адресу одесситы могут:

Как сообщалось, сегодня, в субботу, 29 июня, несмотря на выходной день, графики стабилизационных отключений действуют в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Напомним, главная причина отключений света этим летом – последствия уже восьми с начала текущего года ракетных ударов россиян по украинским электростанциям, которые из-за серьезных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. При этом, как заявил накануне глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, Украина сейчас не экспортирует электроэнергию в страны ЕС, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua