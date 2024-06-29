Отключения света в Одессе: станет ли их меньше 30 июня?

Помимо этого, в компании напоминают, что в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

А в компании ДТЭК напоминают, что узнать графики отключений по своему адресу одесситы могут:

Как сообщалось, сегодня, в субботу, 29 июня, несмотря на выходной день, графики стабилизационных отключений действуют в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Напомним, главная причина отключений света этим летом – последствия уже восьми с начала текущего года ракетных ударов россиян по украинским электростанциям, которые из-за серьезных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. При этом, как заявил накануне глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, Украина сейчас не экспортирует электроэнергию в страны ЕС, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.