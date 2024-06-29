Відключення світла 29 червня: як діятимуть графіки у вихідний день

Графіки відключення світла в суботу, 29 червня, працюватимуть протягом усього дня — з 00:00 до 24:00.

Тимчасових відрізків, коли графіки вимкнення світла діяти не будуть, як це було в попередні вихідні дні, не заявлено.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber і Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».