Відключення світла 29 червня: як діятимуть графіки у вихідний день

Сьогодні, у суботу, 29 червня 2024 року, на одеситів знову чекають стабілізаційні відключення світла, попереджають у ДТЕК «Одеські електромережі». За командою НЕК Укренерго вони триватимуть протягом доби.
Графіки відключення світла в суботу, 29 червня, працюватимуть протягом усього дня — з 00:00 до 24:00.
Тимчасових відрізків, коли графіки вимкнення світла діяти не будуть, як це було в попередні вихідні дні, не заявлено.
Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber і Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».