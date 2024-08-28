В Одесі ввели одразу екстрені та планові відключення світла

Сьогодні, 28 серпня 2024 року, в Одесі запроваджено екстрені відключення світла. Заплановані графіки не діють. Також ДТЕК «Одеські електромережі» опублікував список адрес, де не буде світла в місті через планові роботи на електромережах.
Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення. Це розпорядження Укренерго.
«У зв’язку з цим графіки відключень поки що не діють, і світло може бути відключено без попередження. Тривалість екстрених відключень поки невідома», – повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.
Плани проведення ремонтних робіт ДТЕК на 28 серпня:
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Балтська дор., 28,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський,
- Керченська, 101-131,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- Капітана Кузнєцова, 92-102,
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м.
Роботи до 23.00:
- Ак.Сахарова, 34, 36,
С.Палія, 21-113,
Висоцького, 1-11,
Заболотного, 54-66.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Левітана, 113-116.
Роботи до 19.00:
- пр.Свободи, 52.