В Одесі ввели одразу екстрені та планові відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення. Це розпорядження Укренерго.

«У зв’язку з цим графіки відключень поки що не діють, і світло може бути відключено без попередження. Тривалість екстрених відключень поки невідома», – повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.

Плани проведення ремонтних робіт ДТЕК на 28 серпня:

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,

2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,

Балтська дор., 28,

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,

Каришковського, 2-60,

пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський,

Жевахова гора, 3-81,

Ринкова, 7,

пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський,

Керченська, 101-131,

Локомотивна, 1-27,

пров. 2й Керченський, 1-15,

Капітана Кузнєцова, 92-102,

9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м.

Роботи до 23.00:

Ак.Сахарова, 34, 36,

С.Палія, 21-113,

Висоцького, 1-11,

Заболотного, 54-66.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

Левітана, 113-116.

Роботи до 19.00: