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В Одесі ввели одразу екстрені та планові відключення світла

В Одесі ввели одразу екстрені та планові відключення світла

Сьогодні, 28 серпня 2024 року, в Одесі запроваджено екстрені відключення світла. Заплановані графіки не діють. Також ДТЕК «Одеські електромережі» опублікував список адрес, де не буде світла в місті через планові роботи на електромережах.

Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення. Це розпорядження Укренерго.

«У зв’язку з цим графіки відключень поки що не діють, і світло може бути відключено без попередження. Тривалість екстрених відключень поки невідома», – повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.

Плани проведення ремонтних робіт ДТЕК на 28 серпня:

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Балтська дор., 28,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський,
  • Керченська, 101-131,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • Капітана Кузнєцова, 92-102,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м.

Роботи до 23.00:

  • Ак.Сахарова, 34, 36,
    С.Палія, 21-113,
    Висоцького, 1-11,
    Заболотного, 54-66.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00: 

  • Левітана, 113-116.

Роботи до 19.00:

  • пр.Свободи, 52.
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