Відключення світла повертаються? Для кого ввели обмеження на вечір 8 серпня

Сьогодні, у четвер, 8 серпня 2024 року, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу в період з 17:00 до 22:00 години.
Як повідомили в НЕК «Укренерго», буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності (передбачає загалом 4 години без світла на добу).
Причинами застосування обмежень у компанії назвали:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°С на півдні та сході країни.
При цьому, наголосили енергетики, споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості не обмежуватиметься.
Тим не менш, населення просять споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00 – саме на цей годинник припадає найбільший пік її споживання.
Нагадаємо, після спаду аномальної спеки та виводу з ремонту двох блоків АЕС ситуація з електропостачанням в Україні значно покращилася. Зокрема відключення світла в Одесі припинилося з 30 липня.
За прогнозами, протягом наступних трьох місяців обмеження споживання якщо й будуть, то мінімальними.