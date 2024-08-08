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Відключення світла повертаються? Для кого ввели обмеження на вечір 8 серпня

Відключення світла повертаються? Для кого ввели обмеження на вечір 8 серпня

Сьогодні, у четвер, 8 серпня 2024 року, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу в період з 17:00 до 22:00 години.

Як повідомили в НЕК «Укренерго», буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності (передбачає загалом 4 години без світла на добу).

Причинами застосування обмежень у компанії назвали:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°С на півдні та сході країни.

При цьому, наголосили енергетики, споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості не обмежуватиметься.

Тим не менш, населення просять споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00 – саме на цей годинник припадає найбільший пік її споживання.

Нагадаємо, після спаду аномальної спеки та виводу з ремонту двох блоків АЕС ситуація з електропостачанням в Україні значно покращилася. Зокрема відключення світла в Одесі припинилося з 30 липня.

За прогнозами, протягом наступних трьох місяців обмеження споживання якщо й будуть, то мінімальними.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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