Новости Одессы и Одесской области

Отключения света возвращаются? Для кого ввели ограничения на вечер 8 августа

Отключения света возвращаются? Для кого ввели ограничения на вечер 8 августа

Сегодня, в четверг, 8 августа 2024 года, будут применены ограничения потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса в период с 17:00 до 22:00 часов.

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», будет задействована одна очередь графика ограничения мощности (предполагает в общей сложности 4 часа без света в сутки).

Причинами применения ограничений в компании назвали:

  • дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
  • высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30°С на юге и востоке страны.

При этом, подчеркнули энергетики, потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Тем не менее, население просят потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00 – именно на эти часы приходится наибольший пик ее потребления.

Напомним, после спада аномальной жары и вывода из ремонта двух блоков АЭС, ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась. В частности, отключения света в Одессе прекратились с 30 июля.

По прогнозам, в течение следующих трех месяцев ограничения потребления, если и будут, то минимальными.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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