Отключения света возвращаются? Для кого ввели ограничения на вечер 8 августа

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», будет задействована одна очередь графика ограничения мощности (предполагает в общей сложности 4 часа без света в сутки).

Причинами применения ограничений в компании назвали:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30°С на юге и востоке страны.

При этом, подчеркнули энергетики, потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Тем не менее, население просят потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00 – именно на эти часы приходится наибольший пик ее потребления.

Напомним, после спада аномальной жары и вывода из ремонта двух блоков АЭС, ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась. В частности, отключения света в Одессе прекратились с 30 июля.

По прогнозам, в течение следующих трех месяцев ограничения потребления, если и будут, то минимальными.