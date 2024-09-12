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Відключення світла: до чого треба бути готовими у п’ятницю, 13-го

Відключення світла: до чого треба бути готовими у п’ятницю, 13-го

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 13 вересня 2024 року, відключення світла не прогнозується. Але щоб його вистачило на всіх, споживачів закликають витрачати електрику економно.

«Завтра, 13 вересня, відключення не прогнозуються. Необхідність економного споживання електроенергії зберігатиметься. Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00-10:00 та 16:00-22:00», – повідомляють енергетики.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі з 13:00 до 23:00 години діють стабілізаційні відключення світла. Вимикають одну чергу споживачів.

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