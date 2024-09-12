Отключения света: к чему надо быть готовыми в пятницу, 13-го

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 13 сентября 2024 года, отключения света не прогнозируются. Но чтобы его хватило на всех, потребителей призывают расходовать электричество экономно.
«Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются. Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться. Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00-10:00 и 16:00-22:00», – сообщают энергетики.
Напомним, сегодня в Одессе с 13:00 до 23:00 часов действуют стабилизационные отключения света. Отключают одну очередь потребителей.