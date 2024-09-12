Отключения света: к чему надо быть готовыми в пятницу, 13-го

«Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются. Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться. Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00-10:00 и 16:00-22:00», – сообщают энергетики.

Напомним, сегодня в Одессе с 13:00 до 23:00 часов действуют стабилизационные отключения света. Отключают одну очередь потребителей.