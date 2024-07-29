30 липня може стати першим днем з травня без відключення світла

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у вівторок, 30 липня 2024 року, відключення електроенергії не прогнозуються.
Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.
При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково
Сьогодні, 29 липня, з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.
Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години без світла на добу. Але якщо днем обмеження знімаються і відключення можливі лише у вечірній час, час відключення може становити приблизно 2 години.