Отключения света 9 июня: что ждет одесситов в воскресный вечер

Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», ссылаясь на распоряжение регулятора НЭК «Укрэнерго».

Так, по данным «Укрэнерго», завтра, 9 июня, в Одесской области будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений света как для промышленных, так и для бытовых потребителей с 20:00 до 22:00 часов.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В ДТЭК также напоминают, что ознакомиться с графиками отключений можно в чат-боте компании в Telegram и Viber и на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия».

«Но ситуация в энергетике остается сверхсложной, поэтому призываем всех к разумному потреблению электроэнергии», – призывают в ДТЭК.

Ранее энергетики сообщали, что с сегодняшнего дня, субботы, 8 июня 2024 года, отключений света в Одессе и регионе должно стать меньше, поскольку с этого дня начнет действовать «более справедливая» система распределения мощности по стране.

Также напомним, что руководство Одесского региона ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Черного моря и Дуная плавучих электростанций, чтобы перекрыть дефицит электроэнергии.