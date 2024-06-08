Отключения света 9 июня: что ждет одесситов в воскресный вечер

Отключения света 9 июня: что ждет одесситов в воскресный вечер

Завтра, в воскресенье, 9 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные графики отключения света, веденные из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергообъекты нашей страны весной этого года.

Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», ссылаясь на распоряжение регулятора НЭК «Укрэнерго».

Так, по данным «Укрэнерго», завтра, 9 июня, в Одесской области будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений света как для промышленных, так и для бытовых потребителей с 20:00 до 22:00 часов.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В ДТЭК также напоминают, что ознакомиться с графиками отключений можно в чат-боте компании в Telegram и Viber и на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия».

«Но ситуация в энергетике остается сверхсложной, поэтому призываем всех к разумному потреблению электроэнергии», – призывают в ДТЭК.

Ранее энергетики сообщали, что с сегодняшнего дня, субботы, 8 июня 2024 года, отключений света в Одессе и регионе должно стать меньше, поскольку с этого дня начнет действовать «более справедливая» система распределения мощности по стране.

Также напомним, что руководство Одесского региона ведет переговоры с Турцией о размещении в ключевых портах Черного моря и Дуная плавучих электростанций, чтобы перекрыть дефицит электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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